Incendiati sacchetti davanti sedi Pd e Union valdotaine

Un sacchetto contenente dei vestiti è stato incendiato la notte scorsa davanti alla sede del Partito Democratico della Valle d'Aosta, in corso Battaglione Aosta, e un altro davanti a quella dell'Union valdotaine, in viale Partigiani, nel capoluogo valdostano. Entrambi gli episodi risalgopno alla notte scorsa. Le fiamme non hanno provocato danni. Le due sedi politiche distano poche centinaia di metri l'una dall'altra. Le indagini sono affidate alla Digos che sta controllando le registrazioni delle numerose telecamere presenti nella zona.