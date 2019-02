Fosson, spero che decreto l. Severino arrivi prossima settimana

"Speriamo che in questa settimana il decreto di applicazione della legge Severino arrivi e che noi possiamo integrare la 18/a persona della maggioranza". Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Antonio Fosson, durante la conferenza stampa di Giunta.



"In Giunta c'è una governabilità ottima - ha spiegato Fosson - mentre nel precedente governo qualche volta non c'era, noi stiamo lavorando bene, facciamo delle giunte lunghissime proprio perché c'è un confronto e la mia esperienza è molto positivo sul lavoro di questa giunta che ha di fronte dei problemi enormi, affronteremo la variazione di bilancio che è praticamente pronta e non abbiamo molti soldi".