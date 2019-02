Valle d'Aosta celebra Leonardo Da Vinci

Una ciclo di conferenze dedicato alle scienze per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci: è quanto propone quest'anno l'assessorato regionale ai beni culturali, nell'ambito delle iniziative di BiblioRencontres. Il primo appuntamento è per mercoledì prossimo 27 febbraio, alle 21, con Massimo Polidoro, scrittore e divulgatore scientifico che interverrà sul tema 'Leonardo da Vinci, discepolo dell'esperienza'. La rassegna proseguirà fino a novembre. Il 18 aprile si parlerà di abitudini alimentari di altri tempi con l'archeologo valdostano Gabriele Sartorio; il 6 giugno si terrà una conferenza sui cambiamenti climatici con Antonello Pasini, fisico teorico, ricercatore e divulgatore presso l'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Roma; il 26 settembre, giornata che precede la Notte dei ricercatori, si svolgerà il Forum sulla ricerca scientifica in Valle d'Aosta; il 4 ottobre Paolo Gallina, ricercatore di meccanica applicata e robotica presso l'Università di Trieste terrà una conferenza-show dal titolo 'Come macchine e tecnologie condizionano la mente'. La chiusura è affidata all'astrofisica Marta Burgay, ricercatrice presso l'Osservatorio di Cagliari. "Questa Rassegna - spiega l'assessore Laurent Viérin - si inserisce nelle nostre iniziative per celebrare il 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, un genio assoluto che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo scientifico, ma anche culturale e artistico".