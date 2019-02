Morta su A5, abbreviato per dirigenti Sav

Il gup di Aosta Luca Fadda ha accolto la richiesta di rito abbreviato dei due dirigenti della Società autostrade valdostane (Sav), Fernardo Fabrizio e Federico Caniggia, imputati per omicidio colposo nel processo sul'incidente stradale costato la vita, la notte del Capodanno 2018, a Federica Banfi, diciannovenne di Canegrate (Milano).

L'udienza è stata rinviata al 20 marzo prossimo, quando è attesa la nomina di un perito da parte del giudice. Il loro avvocato, Giovanni Lageard, ha depositato alcune consulenze.

Avendo ottenuto un risarcimento, l'avvocato Davide Sciulli ha revocato la costituzione per una parte civile. A causare l'incidente, in base alle indagini del pm Carlo Introvigne che già aveva disposto una propria consulenza, era stato il gelicidio. La vittima, in vacanza con gli oratori di Canegrate e San Giorgio su Legnano, era a bordo di un minivan che, dopo essersi intraversato, era stato colpito sulla fiancata da un pullman che sopraggiungeva all'altezza di Chatillon (Aosta).