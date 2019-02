Pezzi di Carbone, nuovo album Stefano Frison

Si intitola 'Pezzi di Carbone' il nuovo album - il quinto - del cantautore valdostano Stefano Frison. Cinque tracce (L'amore vola via, Solamente si, Quel granché, Corri via di qui e La mia fabbrica) che sono state pubblicate dall'etichetta Tde productionz di Aosta e che sono disponibili sulle piattaforme digitali. "A livello musicale - spiega Frison - è un ritorno alle radici folk e blues. I testi sono autobiografici, con una particolare attenzione alle tematiche sociali". Hanno collaborato Dario Cremaschi, Loran Otzer, Sara D'Angelo, Momo Riva, Elisabetta Padrin e alcuni dipendenti della Cogne Acciai Speciali per i cori.