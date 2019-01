Uv sospende Sorbara e Prettico

Dopo le notizie riguardanti l'inchiesta sull'infiltrazione della 'ndrangheta in Valle d'Aosta il Comité fédéral ha deciso di sospendere dal movimento il consigliere regionale Marco Sorbara e il consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico, arrestati ieri dai carabinieri.

"Considerando che i fatti hanno una implicazione sulle più alte istituzioni della democrazia valdostana - scrive l'Uv - delle prese di posizione chiare sono necessarie per assicurare la dignità dovuta alla politica della nostra regione". Il Comité fédéral si impegna a convocare a breve il Conseil fédéral per prendere le decisioni conseguenti.

'Ndrangheta: Uv, possibilità di tornare a elezioni - "L'Union Valdotaine deve e vuole garantire la piena libertà d'espressione democratica e se ciò sarà messo in discussione dai fatti o dalle condotte riprovevoli di qualche eletto o di qualche candidato, gli organi del Movimento dovranno assumere qualsiasi decisione necessaria e conseguente, compresa la possibilità di ritornare alle urne, a tutti i livelli". Lo scrive in un documento il Comité fédéral dell'Union Valdotaine, in relazione all'inchiesta sull'infiltrazione della 'ndrangheta in Valle d'Aosta.