Sci:a Suter 1/a prova libera Garmisch

(ANSA) - GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 24 GEN - La Svizzera Corinne Suter in 1'40"00 è stata la più veloce nella prima prova cronometrata della discesa di cdm di Garmisch-Partenkirchen.

Seguono la svedese Lisa Hoernblad (+0,69) e l'austriaca Tamara Tippler (+1.09) l'azzurra Sofia Goggia è risultata la migliore delle italiane con un ritardo di 1.85 e la 15/a posizione. Per Sofia si tratta di un test sulle proprie effettive condizioni fisiche. Questa prova ha segnato infatti il suo rientro dopo la frattura del malleolo dello scorso autunno. Per l'Italia ci sono poi più indietro Federica Brignone 19/a e più indietro Nadia Fanchini, Nicol Delago, Francesca Marsaglia e Nadia Delago.

L'americana Lindsey Vonn ha disertato la prova di oggi, ma ha fatto sapere che farà tutto il possibile per esserci domani.

Domani è prevista la seconda ed ultima prova. La discesa è in programma sabato e domenica ci sarà un superG.