Migranti, 40 fermati al Monte Bianco

Una quarantina di migranti sono stati fermati nella notte al traforo del Monte Bianco. Tra di loro ci sono anche alcuni ragazzi minorenni. Erano diretti in Francia a bordo di tre veicoli, un furgone e due monovolume, che viaggiavano insieme.

La polizia è al lavoro per identificare tutti i migranti e capire se si tratta di regolari o di irregolari. Nel secondo caso, gli autisti sarebbero arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In base alle prime informazioni raccolte, le persone sono in maggioranza di origine asiatica, provenienti verosimilmente da Iraq e Pakistan. I tre veicoli hanno targa spagnola, italiana e inglese.