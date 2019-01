Manes, avviato percorso condiviso con Regione

"Abbiamo avviato con il Governo regionale un percorso condiviso sulle priorità di azione che dovremo affrontare insieme, Regioni ed enti locali, da qui al 2020, anno in cui la maggior parte dei nostri 74 Comuni tornerà al voto. Fra le priorità più evidenti ci sono la modifica della legge regionale n. 48 del 1995, relativamente ai criteri di riparto dei trasferimenti finanziari senza vincolo di destinazione, e una revisione della legge elettorale per la composizione dei Consigli dei Comuni sotto i mille abitanti". Lo ha detto il presidente del Cpel, Franco Manes, a margine di un incontro con la Giunta regionale, il cui obiettivo era confrontarsi in merito alle tematiche esplicitate nel documento programmatico 'Sindaci al centro. Risorse Comuni per il futuro'.

Aggiunge il presidente della Regione, Antonio Fosson: "Prima di affrontare e scegliere delle soluzioni su temi importanti per la comunità valdostana, vogliamo confrontarci con chi è sul territorio, in particolare con i Sindaci".