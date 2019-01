Tenta uccidersi con gas, salvata da carabinieri

Ha tentato di togliersi la vita aprendo una bombola di gas all'interno della propria auto ma è stata salvata dal pronto intervento dei carabinieri. E' accaduto ieri verso le 18. Protagonista una trentenne, già in cura per problemi psichiatrici. A dare l'allarme è stato il padre dopo che non l'aveva vista rientrare a casa dal mattino. I carabinieri hanno iniziato le ricerche e hanno trovato l'auto, al cui interno la trentenne era già semicosciente a causa del gas. I militari l'hanno estratta dalla vettura - dove era stato lasciato un biglietto che spiegava le ragioni del gesto - in attesa dell'arrivo del 118. Ora è ricoverata all'ospedale di Aosta ma non è in pericolo di vita.