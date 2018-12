Mattarella premia Vettorato. ideatore elisoccorso in Vda

Carlo Vettorato, 71 anni, medico di Aosta, è stato insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di "Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" insieme ad altri cittadini che si sono distinti "per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità".

In dettaglio l'onorificenza al medico aostano è stata conferita "per il suo prezioso contributo nella ideazione e realizzazione dell'attività di elisoccorso in Valle d'Aosta e nella sensibilizzazione sul tema della sicurezza in montagna".

Nelle motivazioni si legge che Vettorato "è una colonna della Protezione Civile in Valle d'Aosta, a lui si deve la nascita del moderno Servizio di Elisoccorso della Regione. Nel 1972, in qualità di medico anestetista e rianimatore in servizio presso l'ospedale Parini di Aosta, ha cominciato le attività di elisoccorso - prosegue la nota - operando con la Smalp (Scuola Militare Alpina) e il Ral (Reparto Aviazione Leggera dell'Esercito). Il primo dicembre 1984, anche grazie all'arrivo del dottor Alessandro Bosco, il servizio diviene permanente (365 giorni all'anno). Già responsabile del 118 valdostano, ha anche ideato e sviluppato iniziative quali l'attuale Centro di medicina di montagna, volto a fornire servizi ai frequentatori e ai professionisti della montagna".

Fosson, orgoglio per Valle d'Aosta - "Un orgoglio per la Valle d'Aosta e per il sistema sanitario e di emergenza regionale". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, a nome del Governo regionale, commenta su twitter l'onorificenza che il presidnete Mattarella ha conferito a Carlo Vettorato. "E stato tra i pionieri del soccorso alpino - aggiunge - e soprattutto dell'elisoccorso. A lui la nostra stima e le congratulazioni per l'onorificenza".