Casinò, al via trattativa per scongiurare licenziamenti

Dopo una falsa partenza di una prima riunione annullata, è ripresa oggi la trattativa tra i sindacati, i delegati aziendali e i vertici della Casinò de la Vallée spa riguardante l'ipotesi di 168 licenziamenti previsti nell'ambito del piano di concordato preventivo. Il confronto è stato aggiornato al 27 dicembre, quando saranno affrontate in due distinte riunioni le situazioni dei dipendenti della casa da gioco e del Grand Hotel Billia. "La volontà sindacale è di fare il possibile per scongiurare i licenziamenti", ha spiegato Claudio Albertinelli del Savt. I sindacati hanno chiesto all'azienda di congelare ogni ipotesi di variazione contrattuale per tutta la durata della trattativa.