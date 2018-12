Manes (Celva), Alpi risorsa da far vivere

"Le Alpi sono una risorsa. Per continuare a farle vivere, è necessario che le comunità delle Terre alte si facciano sentire nella definizione delle politiche nazionali e che siano assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento dei servizi essenziali". Lo ha detto Franco Manes, presidente del Celva, in occasione della Giornata internazionale della Montagna. "I sindaci valdostani - prosegue - ritengono che investire sulla montagna e le sue comunità sia una priorità non solo per le nostre aree interne, ma per l'intero Paese. Tale impegno si può perseguire solo mantenendo sul territorio le famiglie e le imprese, nonché sviluppando la sua capacità di attrazione. In questo contesto di indispensabile attenzione verso le popolazioni di montagna e l'ecosistema alpino, facciamo nostro l'appello di Fondazione Montagne Italia a favore di una fiscalità differenziata e di una digitalizzazione dei territori, per generare coesione e superare le disparità territoriali e geografiche".

Barocco, intervenire su fiscalità e digitalizzazione - "Per garantire una 'égalité des chances' per le popolazioni di montagna è necessario fin da subito che il Governo nazionale attivi processi virtuosi come la fiscalità differenziata e la digitalizzazione dei territori che generano coesione e permettono di vincere le sperequazioni territoriali e geografiche". E' quanto dichiara Jean Barocco, membro del cda di Fondazione Montagne Italia, in occasione della Giornata internazionale della montagna, designata nel 2003 dall'assemblea generale dell'Onu. "La Montagna, le terre alte sono uno eccezionale insieme di territorio, ambiente, cultura, lingue, storia, popoli e comunità. In questa fase storica dove prevalgono egoismi, duri e complessi rapporti sociali, anche noi in Valle d'Aosta dobbiamo riscoprire i valori delle Terre Alte, che fanno della complessità del vivere in montagna, una scelta autentica", ha aggiunto.