Aggravi, su Casinò medicina amara ma necessaria

"Spesso le medicine sono molto amare, ma sono necessarie: io ho fiducia soprattutto nei lavoratori che sapranno scegliere correttamente assieme al management la soluzione". Così l'assessore regionale alle finanze, Stefano Aggravi, traccia un bilancio del dossier Casinò al termine dell'ultima riunione della Giunta Spelgatti, prima della discussione della mozione di sfiducia costruttiva che si terrà lunedì prossimo in Consiglio regionale. "Mi auguro che soluzioni che assomigliano al passato - ha aggiunto Aggravi - non si ripresentino perché questa volta vorrebbe dire non la fine di un percorso, ma forse la fine di una storia aziendale, quindi sicuramente sarà difficile, sarà complesso, ma quello che ho fatto e abbiamo fatto posso dire che lo rifaremmo, forse con tempistiche e modi diversi, ma con i se e con i ma sono tutti bravi a governare".