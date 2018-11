Courmayeur pronta stagione inverno, sport, food e tradizione

Il prologo sarà il primo dicembre con l'apertura delle piste da sci sotto il Monte Bianco, ma l'avvio ufficiale della stagione invernale a Courmayeur è fissato per il Welcome Winter 2019 di sabato 8 dicembre con una serata condotta da Enrico Papi e Giorgio Rossi e il concerto di Noemi. Questo il primo appuntamento di un cartellone incentrato sull'intrattenimento e i grandi eventi, sul food, sullo sport e sulla tradizione, presentato oggi dall'assessore comunale al turismo, Ivano Parasacco e dal responsabile dell'area turismo del Centro servizi Courmayeur, Mattia Tonolo. Tra gli eventi in programma figurano il Gran galà del ghiaccio (29 dicembre), l'Ea7 Winter tour, kermesse dedicata allo sport in programma dall'11 al 13 gennaio, l'appuntamento di Chef sotto le stelle (13-16 febbraio) in cui saranno servite cene di alta cucina in una crystal bubble al cospetto del Monte Bianco. A conclusione della stagione, il 4 aprile, al Moutain Sport Centre si esibirà Alessandra Amoroso.

Per la località turistica valdostana, uno dei simboli delle Alpi che conta ogni anno oltre mezzo milione di presenze, la stagione alle porte rappresenta un punto di ri-partenza per la nuova gestione del settore turistico sia dal punto di vista amministrativo che manageriale con l'obiettivo di "difendere il posizionamento in Italia e conquistare nuovi mercati stranieri", ha spiegato Tonolo.