A Courmayeur e Pila si scia dal primo dicembre

Le recenti nevicate e le basse temperature hanno reso possibile un anticipo della stagione sciistica a Courmayeur che aprirà gli impianti sabato primo dicembre. Tra le novità previste la riapertura della pista Arp, chiusa per decenni e fino ad ora riservata ai freerider. Nei prossimi anni proseguirà il progetto di sviluppo verso l'alto del comprensorio di Courmayeur Mont-Blanc che continuerà con la sostituzione degli impianti di Youla e Arp in scadenza nel 2021.

"In considerazione delle attuali condizioni di innevamento" anche l'apertura della stazione di sci di Pila è prevista il primo dicembre. E' quanto si legge in una nota della Pila spa, nella quale si sottolinea che "lo staff e il settore innevamento sono all'opera per poter garantire l'apertura nella data prestabilita ma tutto dipenderà dalle precipitazioni e dalle temperature dei prossimi giorni".