Spelgatti, accordo Stato estremamente positivo

L'accordo tra la Valle d'Aosta e lo Stato per la soluzione del contenzioso finanziario che sarà sottoscritto nei prossimi giorni è una "notizia estremamente positiva". Lo ha detto il presidente della Regione Nicoletta Spelgatti, durante una conferenza stampa. "La Valle d'Aosta ora avrà certezza di bilancio, dal 2020 la somma destinata allo Stato sarà di 102 milioni all'anno, confermando la legislazione vigente in via definitiva", ha aggiunto Spelgatti, precisando che "si rinuncerà a contenzioso solo dopo che avremo firmato accordo".

"E' stato un lavoro intenso e molto faticoso - ha aggiunto Spelgatti - che ci ha portato a raggiungere nella serata di ieri l'accordo, che verrà sottoscritto nei prossimi giorni. La possibilità di avere una certezza sulla spesa sostenibile è un successo da non sottovalutare". Poi ha aggiunto. "Siamo estremamente contenti, siamo riusciti a chiudere un accordo su una materia per la quale c'era un contenzioso in atto dal 2012 nonostante tanti tentativi senza effetto". La presidente ha anche annunciato che è stato chiesto il rinvio dell'udienza per il contenzioso sui 244 milioni davanti alla Corte Costituzionale in attesa della sottoscrizione dell'accordo. Riguardo ai 102 milioni che la Valle d'Aosta verserà allo Stato dal 2020 "c'era il rischio che ci venisse chiesto un importo maggiore, è stata stabilizzata una cifra che riteniamo corretta".

Lega esulta, riportati a casa 130 milioni - "Sono stati riportati a casa 130 milioni di euro". Con queste parole il gruppo consiliare Lega Vallée d'Aoste commenta "con grande soddisfazione" la notizia della chiusura del contenzioso fra Stato e Regione sul trasferimento di fondi quale contributo al risanamento statale. "Dopo anni di rinvii e di false promesse - si legge in una nota - la Lega è riuscita oggi a mettere la parola fine ad una questione che da anni ha occupato l'agenda degli ultimi Governi regionali, che non sono però riusciti nell'intento di portare a casa una soluzione che fosse favorevole e non penalizzante per la nostra Regione. Un risultato, quello di oggi, che si è reso possibile grazie anche alla grande attenzione che il Governo nazionale, a guida Lega e Movimento Cinque Stelle, ripone nei confronti dei territori".