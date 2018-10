Casinò, Filippo Rolando nuovo amministratore unico

Filippo Rolando, esperto di ristrutturazioni aziendali, torinese, è il nuovo amministratore unico della Casinò de la Vallée spa. Lo ha nominato l'assemblea dei soci. "Vediamo se si riesce a sistemare quest'azienda - ha detto - a partire dal modello di business che andrà riesaminato. Cercheremo di applicare il buonsenso e faremo un intervento veloce. Ci sarà una squadra legale e di tecnici al mio fianco".

"Se non l'aggiustiamo in un anno non lo aggiusteremo mai" ha detto Rolando riferendosi al futuro della casa da gioco. Manager, laureato in economia alla Bocconi, è definito dall'assessore Aggravi "uomo d'azione". "Nei prossimi giorni sarò qui e spero di trovare un ambiente accogliente per fare un buon lavoro" ha concluso il nuovo amministratore unico.

Aggravi, nuova governanche indicherà strada - "Abbiamo scelto di nominare un amministratore unico, che ho definito il 'ristrutturatore'. La strada per uscire da questa situazione verrà vagliata da lui. Nei prossimi giorni ci sarà un'attività di interlocuzione con le parti e si valuterà cosa fare, l'intenzione è di dotare la società di un cappello protettivo". Lo ha detto l'assessore regionale alle finanze, Stefano Aggravi, presentando il nuovo amministratore unico della Casinò de la Vallée spa. "C'è condivisione sulla situazione, sulle prospettive e sulla necessità di essere operativi subito per trovare una soluzione" ha aggiunto il sindaco di Saint-Vincent, Mario Borgio.