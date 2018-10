Ad Aosta tornano i maestri del cioccolato

Dal 25 al 28 ottobre torna ad Aosta "Art & ciocc - Il tour dei cioccolatieri", evento promosso dall'amministrazione comunale che ormai è divenuto un appuntamento fisso per il capoluogo valdostano. Novità dell'edizione 2019 è il cambio di sede: da piazza Chanoux a piazza Narbonne. Si potranno degustare varie specialità regionali - praline, barrette, cioccolatini, cremini, liquori al cioccolato, creme spalmabili, tartufi, croccanti e i particolarissimi cioccolatini alla birra - in 13 stand aperti ogni giorno dalle 9 alle 20 (sabato fino alle 24). I maestri cioccolatieri provengono da tutta Italia: Umbria, Lombardia, Sicilia, Calabria, Toscana, Veneto, Piemonte e Valle d'Aosta. "È una manifestazione capace di contribuire ad animare la città in un periodo tradizionalmente meno frequentato dai visitatori - commenta la vicesindaco Antonella Marcoz - così come di lanciare il periodo degli eventi natalizi che debutterà con l'accensione dell'albero in piazza e l'inaugurazione del Marché Vert Noël".