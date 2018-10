Castel Savoia di Gressoney avrà nuovi allestimenti

(ANSA) - AOSTA, 20 OTT - Il Castello Savoia di Gressoney-Saint-Jean, dimora alpina prediletta della regina Margherita, avrà presto un nuovo allestimento dedicato in particolare alla storia del cantiere architettonico di questo edificio costruito tra il 1899 e il 1904 e alla passione della sovrana per la valle di Gressoney e per l'alpinismo. Sarà inoltre predisposto un nuovo ordinamento degli arredi presenti e saranno rivalutate le destinazioni museali delle sale, nel rispetto delle funzioni originali delle stanze e dei percorsi ma anche delle esigenze pratiche di accoglienza, percorribilità e sicurezza all'interno dell'edificio. A questo scopo la giunta regionale ha dato il via libera al progetto, stanziando oltre 228 mila euro.