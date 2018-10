Lavoratori, mai avviata produzione in ex Feletti

"La produzione non è praticamente mai stata avviata. In due anni abbiamo fatto quello che prima facevamo in una settimana. Inoltre non hanno fatto un euro di investimento in macchinari. Abbiamo sentito tante parole ma non c'è stato alcun riscontro". Sono arrabbiati i lavoratori dello stabilimento della Cioccolato Vda di Pont-Saint-Martin - di proprietà di una società turca - che da luglio non ricevono lo stipendio. Oggi hanno incontrato l'assessore regionale Stefano Aggravi e i vertici di Finaosta, che aveva concesso un finanziamento di 4 milioni per l'avvio dell'operazione nella sede della ex Feletti.

"Avevano promesso di fare 15 assunzioni - proseguono i dipendenti - invece non ce ne è stata nemmeno una. Abbiamo fatto solo prove. Da giugno siamo anche senza corrente elettrica".

"Abbiamo chiesto alle istituzioni di attivarsi per contattare la proprietà e risolvere la situazione" ha detto Edy Paganin (Savt). Come riferito dall'assessore Aggravi, è probabile che la prossima settimana ci sia un incontro con il proprietario "per capire le sue intenzioni sul ciclo produttivo e sul previsto sviluppo".