Mancano risorse, stop attività Sfom

A causa di problemi economici l'attività della Sfom è stata momentaneamente sospesa. Lo ha confermato l'assessore regionale all'Istruzione e Cultura Paolo Sammaritani, precisando che "vengono richieste più risorse per garantire l'attività, circa 200 mila euro, che stiamo cercando di trovare e che potrebbero essere inserite nella prossima variazione di bilancio". Sulla questione l'assessore ha già incontrato i dirigenti della Sfom e della Fondazione Viglino, oltre ai funzionari regionali. "Occorre trovare urgentemente dei fondi - ha aggiunto - anche se la coperta è corta. Nel frattempo l'attività è ferma in quanto non può essere fatta la programmazione". Per il funzionamento della Sfom l'amministrazione regionale stanzia ogni anno circa 1,3 milioni di euro.

Riunione urgente maggioranza su caso Sfom - A seguito della sospensione dell'attività della Scuola di formazione a orientamento musicale, alcuni consiglieri regionali - tra cui Pierluigi marquis (Stella alpina), Emily Rini (gruppo misto), Patrizia Morelli e Albert Chatrian (Alpe) - hanno chiesto all'assessore regionale all'istruzione e cultura, Paolo Sammaritani, una riunione urgente di maggioranza con il consiglio di amministrazione dell'organo. L'incontro è in programma martedì mattina. L'obiettivo è trovare quanto prima una soluzione alle criticità, segnalate già nel luglio scorso, per poter garantire al più presto la ripresa dell'attività didattica e la programmazione per l'anno in corso.