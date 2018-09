Turismo, Morelli nuova direttrice Office

(ANSA) - AOSTA, 21 SET - In attesa di dare vita a un ente unico che gestisca la promozione turistica della Valle d'Aosta, viene rinnovata per almeno sei mesi la dirigenza dell'Office régional du tourisme. La Giunta regionale ha affidato oggi a Gabriella Morelli la direzione generale. L'incarico è rinnovabile eventualmente per altri sei mesi. Il suo compito principale sarà quello di "elaborare un documento ricognitivo delle attività di promozione dell'offerta turistica regionale e la predisposizione di una proposta di unificazione delle suddette attività, nell'ambito di un unico ente regionale, con indicazione di un modello di governance e organizzativo dell'ente unico, nonché della relativa dotazione di risorse umane e finanziarie", ha spiegato l'assessore regionale al turismo, Claudio Restano. Morelli prende il posto di Miriam Detti che ha assunto un altro incarico dirigenziale.