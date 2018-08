Qg terme apre nuova spa a Chamonix

(ANSA) - AOSTA, 30 AGO - L'italian style del benessere conquista la Francia con lo sbarco nella località vip di Chamonix Mont Blanc, in Alta Savoia, del gruppo Qg Terme con un mega centro benessere. L'azienda italiana, alla guida di nove centri benessere e quattro resort, ha scelto la Francia per il suo debutto internazionale, vincendo il bando di gara del comune transalpino che prevedeva la progettazione, la realizzazione e gestione di un centro benessere ai piedi del Monte Bianco, in cambio di un contratto di concessione per 28 anni. L'esclusiva spa si estende per 3.000 metri quadrati con oltre 30 pratiche benessere. La Qg terme gestisce stabilimenti a Bormio, Pré Saint Didier (Aosta), San Pellegrino, Val di Fassa, Milano, Torino e Roma.