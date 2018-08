Cdm Cogne in bilico,al lavoro su ipotesi Brusson

Potrebbe saltare definitivamente nelle prossime ore l'appuntamento di Cogne con la Coppa del mondo di sci di fondo, fissato per il 16 e il 17 gennaio prossimi. E nel frattempo Regione e Asiva sono al lavoro su un 'piano B' che potrebbe coinvolgere Brusson e alcuni comuni del comprensorio. "La situazione non è chiusa - precisa all'ANSA il sindaco di Cogne, Franco Allera - ma è inutile nasconderci che ci sono delle problematiche sulla sostenibilità economica dell'evento".

Un chiarimento riguardo al dossier è atteso a breve. Innanzi tutto attraverso un confronto tra il primo cittadino di Cogne e l'assessore regionale allo sport e turismo, Claudio Restano.

Domani pomeriggio, inoltre, è convocato nella sede dell'assessorato un incontro con il primo cittadino di Brusson, Giulio Grosjacques per verificare un'eventuale disponibilità a una candidatura alternativa.