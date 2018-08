Assenteismo: gip, no a interdizione medico

Non ravvisando l'esigenza di una misura cautelare, il gip del tribunale di Aosta Giuseppe Colazingari ha respinto la richiesta di interdizione dai pubblici uffici per il medico Vilma Tiziana Miodini, 57 anni, indagata per truffa e alterazione del cartellino. La procura di Aosta ha già impugnato il provvedimento davanti tribunale del Riesame di Torino, che non si è ancora pronunciato. Miodini è dirigente medico della struttura complessa Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Valle d'Aosta e si occupa anche delle visite per il rilascio di patenti. In base alle indagini del pm Luca Ceccanti, non segnalava la sua assenza - anche di alcune ore - durante la pausa pranzo. Il 18 luglio scorso era scattata la perquisizione a casa e negli uffici, con il sequestro di diversa documentazione. La donna era stata seguita dai poliziotti per circa un mese, tra aprile e maggio, mentre entrava e usciva da casa nonostante - secondo gli inquirenti - risultasse formalmente al lavoro.