Frane in Val Ferret, un morto

Una persona è morta e una risulta dispersa a seguito di una delle frane che si sono staccate nel tardo pomeriggio in Val Ferret, nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima è Vincenzo Mattioli, di 61 anni, di Milano, il cui corpo è stato recuperato in serata. Non si hanno invece notizie della moglie che era con lui. Entrambi erano su un auto che è stata investita e trascinata dalla massa di fango e detriti.

Complessivamente sono 123 le persone evacuate: 23 sono state sistemate al Forum Sport Center di Courmayeur mentre 100 sono alloggiate al Golf club della val Ferret. E' prevista per tutti l'assistenza di personale medico e di una psicologa dell'emergenza.

E' stato attivato il Centro Operativo Comunale e per le richieste urgenti di informazioni da parte di cittadini è stato istituito il numero telefonico 0165-831358. Inoltre il Comune di Courmayeur, con il supporto della Protezione civile regionale, ha allestito al Forum Sport Center di Dolonne un centro di prima accoglienza per le persone coinvolte ed evacuate a seguito dell'evento.