Inaugurata la 50/a Foire d'été

Considerata la 'sorella estiva' della millenaria Fiera di Sant'Orso, la Foire d'été taglia il traguardo dei 50 anni. La kermesse di artigianato tradizionale è stata inaugurata questa mattina in piazza Chanoux e animerà per tutta la giornata le vie del centro storico di Aosta, dove sono stati allestiti i banchetti degli oltre 500 espositori (in larga parte del settore tradizionale). Gli artigiani propongono manufatti in legno, ferro battuto, ceramica, rame, vetro, oro e argento, pelle e cuoio. Tra questi, attrezzi e oggetti per l'agricoltura, mobili, vannerie, intaglio decorativo, sculture, tessuti e accessori per l'abbigliamento (dalle Dentelles di Cogne ai Drap di Valgrisenche), oggetti per la casa, bigiotteria, decoupage, fiori secchi, souvenirs.

Tra gli eventi collaterali, dimostrazioni di lavorazioni di artigianato, laboratori per bambini, animazioni musicali, sfilate in costume e la gara delle botti. Alle 22, nel suggestivo scenario dell'Arco di Augusto, concerto del gruppo folk/rock L'Orage.