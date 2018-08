Atletica, Bertone in gara Europei Berlino

La maratoneta valdostana Catherine Bertone, classe 1972 e già olimpionica a Rio, sarà in gara ai Campionati Europei di Atletica Leggera in programma dal 6 al 12 agosto a Berlino. Portacolori dell'Atletica Sandro Calvesi di Aosta, gareggerà il 12 agosto (partenza della prova sui 42,195 km alle 9,05). Della squadra azzurra fanno parte anche Sara Dossena, Giovanna Epis, Laura Gotti e Fatna Maraoui.

Catherine Bertone proprio nella capitale tedesca ha realizzato il record personale il 24 settembre 2017, con il tempo di 2 ore 28 minuti e 34 secondi. "Sto bene - afferma la maratoneta - e il programma di avvicinamento agli Europei non ha avuto sbavature. Sono in buona condizione fisica.

Non ho ancora deciso la strategia di gara, ma c'è ancora tempo.

A livello di piazzamento, dopo il 25/o posto di Rio, devo ambire ad un risultato importante; direi entrare nelle prime dieci della prova individuale e contribuire ad un positivo risultato di classifica per il team Italia".