Asta in piazza per pass a Europei Berlino

Una gara di salto con l'asta nella suggestiva location dell'Arco di Augusto, monumento simbolo di Aosta. La manifestazione - ribattezzata Asta in piazza - è in programma sabato 14 luglio e vedrà scendere in pista alcuni tra i migliori specialisti nazionali alla ricerca del pass per i Campionati Europei di Berlino.

"Sarà una gara ad alto contenuto tecnico", spiegano gli organizzatori. Tra i protagonisti ci saranno Sonia Malavisi, olimpica di Rio, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo tra le donne e Claudio Stecchi, Alessandro Sinno, Matteo Cristoforo Capello, Luigi Robert Colella e Francesco Lama tra gli uomini.

Promossa dall'Atletica Calvesi, la competizione inizierà alle 20.30 davanti all'Arco d'Augusto dove sarà allestito un impianto con una passerella per la rincorsa. "Torna una manifestazione di alto livello - commenta Claudio Restano, assessore regionale allo sport e turismo - che interessa il centro di Aosta. Una manifestazione che lancia il connubio tra sport e turismo, che per noi è strategico".