'Aosta da vivere', iniziative albergatori

E' ricco di iniziative volte a far conoscere la storia, l'arte e la cultura valdostane il programma delle iniziative predisposto dall'Associazione valdostana degli albergatori per animare Aosta in estate.

"Siamo felici di presentare queste iniziative - ha spiegato Jeannette Bondaz (Adava) - che confermano come la nostra associazione sia in prima linea nella promozione del territorio, della cultura e delle tradizioni cercando di fare diventare Aosta una città sempre più viva". "Abbiamo deciso con piacere di collaborare - ha aggiunto il vicesindaco Antonella Marcoz - inserendo nel programma alcuni eventi che un tempo l'Amministrazione comunale organizzava direttamente".

Le attività: il martedì "Aosta al chiaro di luna", visita notturna; il mercoledì "Gustando Aosta", tour con degustazione; il giovedì musica e balli con i gruppi folkloristici; il venerdì "Augusta Pretoria e i suoi protagonisti", visita del centro storico; il sabato le bande musicali; la domenica visita della città con guida turistica.