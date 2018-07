Muore facendo rafting in Valle d'Aosta

E' di un morto il bilancio di un incidente di rafting avvenuto oggi pomeriggio sulla Dora Baltea, in Valle d'Aosta. Sul posto è intervenuto il 118. La vittima è un quarantottenne residente in provincia i Como. L'incidente si è verificato intorno alle 15.30 nella zona di La Salle, vicino a Morgex.

Secondo quanto si è appreso, l'uomo è stato sbalzato dal rafting ed è finito in acqua. Sul posto i soccorsi sono stati immediati ma il quarantottenne è morto durante il trasporto all'ospedale di Aosta.