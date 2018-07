Auto contro palo, cinque giovani in ospedale

Cinque giovani sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Parini in seguito a un incidente stradale autonomo avvenuto la notte scorsa ad Aosta. La conducente, una ventiduenne, ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava con i suoi coetanei ed è finita contro un palo. Il veicolo è distrutto ma le condizioni degli occupanti non paiono gravi. Il fatto è avvenuto in via Valli valdostane, verso le 3.30. Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell'ordine.