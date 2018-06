Nasce Area democratica-Gauche autonomiste

(ANSA) - AOSTA, 27 GIU - Si chiamerà Area democratica - Gauche Autonomiste il nuovo soggetto interno al Pd, coordinato da Raimondo Donzel e Gianni Champion. Si tratta di un "progetto aperto e plurale di un'area culturale e politica - si legge in una nota - con cui i democratici possano dialogare con altre sensibilità disponibili a ricomporre le divisioni della comunità valdostana, cercando soluzioni condivise ai problemi della realtà contemporanea, in una prospettiva di contrasto delle nuove disuguaglianze, costruendo uno sviluppo sostenibile e un nuovo welfare, per non piegarsi alla demagogia dei populisti-sovranisti e dei loro nuovi alleati in Valle d'Aosta".