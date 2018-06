Spelgatti, determinati a cambiare radicalmente

"Ereditiamo una situazione gravemente compromessa. Siamo determinati a cambiarla. Radicalmente". Lo ha detto la consigliera regionale della Lega Nicoletta Spelgatti nel suo intervento di candidatura alla presidenza della Regione e di presentazione del programma di governo.



"Gravissimi ritardi si sono accumulati - ha detto Spelgatti - Non siamo il crocevia d'Europa, affatto, come provammo a esserlo. Rischiamo invece di perdere il treno del nostro armonico inserimento in un'economia interdipendente e transnazionale di cui non sembriamo neanche aver preso le misure".



Secondo la candidata presidente della Regione "tutto questo cambierà: la Valle d'Aosta può e deve tornare a essere l'isola felice. Collegata, non solo da ormai stanchi riti, ai suoi vicini. Polo di sviluppo, motore di azione, collegamento tra altre realtà, epperò fortemente cosciente della sua originale, dura, spesso dolorosa, ma bellissima storia".





Lega: Spelgatti, primi ad essere davvero autonomisti - La Lega Valle d'Aosta "ha tra gli eletti e gli attivisti noti autonomisti - veri, non opportunisti dell'ultimo minuto - ha antifascisti, non è insomma antivaldostana. Tutt'altro, siamo anzi i primi ad essere - e lo stiamo dimostrando - davvero autonomisti. Ma non è nemmeno antitaliana". Lo ha detto oggi in Consiglio regionale Nicoletta Spelgatti, designata dalla maggioranza alla presidenza della Regione, nel suo intervento di presentazione del programma.



"La Lega Vallée d'Aoste, - ha aggiunto - lo preciso qui per cortesia istituzionale e vorrei fosse chiaro che non sono le mie scuse o giustificazioni, è una parte della Lega di Matteo Salvini. Gode di completa autonomia, contrattando come tutte le autonomie con il centro".



Funivie, casinò e Cva, programma Giunta in 11 punti - La creazione di una società unica di gestione degli impianti di risalita in Valle d'Aosta, lo stop alla quotazione in borsa della Cva e lo sviluppo di un 'marchio unico' per la promozione delle peculiarità valdostane. Questi alcuni degli 11 punti del programma presentato oggi in Consiglio regionale da Nicoletta Spelgatti, designata dalla maggioranza come Presidente della Regione. Tra i dossier caldi indicati oggi figura ovviamente anche quello del Casinò del quale si vuole mantenere la "titolarità pubblica", "senza che lo sia necessariamente la gestione". Vi è poi l'intenzione di "riqualificare" la tratta ferroviaria e "l'impegno a una netta riduzione delle tariffe autostradali".

Un capitolo è dedicato alla gestione dei rifiuti, prevedendo il passaggio alla "tariffazione puntuale" tramite il "riconoscimento dell'utenza" e il potenziamento della raccolta dell'organico. Sulla scuola si procederà alla "armonizzazione della riforma scolastica e della legge regionale con il mantenimento del tavolo di confronto". E' in programma anche un Osservatorio della legalità (o commissione speciale) sul fenomeno della criminalità organizzata. In tema fiscale si cercherà di ottenere "maggiori margini di manovra" e la "riscossione diretta e trattenimento in loco del gettito fiscale". L'obiettivo è di attuare le "defiscalizzazioni per i cittadini e imprese", già previste da una norma di attuazione.