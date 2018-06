Sciatore morto 60 anni fa, è cold case

Benestante, miope, di età "media", con iniziali M.M., alto almeno un metro e settantacinque. E morto nei primi anni '50. E' l'identikit tracciato dagli investigatori sui resti di uno sciatore trovati il 22 luglio 2005 a 3.100 metri, su un ghiacciaio di Valtournenche, in località Cime Bianche. Vani i tentativi di dargli un nome, e di restituirli alla famiglia, da parte del Gabinetto interregionale di polizia scientifica di Torino e dei colleghi di Aosta. Nel 2010 inizia la raccolta delle informazioni sui resti, per inserirli nella neonata banca dati ministeriale 'Ricerca scomparsi'. Tra il 2013 e il 2014 gli agenti analizzano giornali dell'epoca e banche dati web, ma con esito negativo. Quindi estraggono il profilo genetico utilizzando anche la tecnica della Pcr per stabilire il cromosoma Y, specifico del Dna di origine maschile, che potrà essere utile per i confronti, perché condiviso da tutti i membri maschili della famiglia dello stesso ramo paterno (nonno, padre, fratelli, cugini per parte di padre).