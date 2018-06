A Aosta film-tv con Memphis e Incontrada

Si girerà dall'11 giugno al 7 luglio ad il film-tv per la Rai "L'Amore il Sole e le altre Stelle", diretto da Fabrizio Costa, con protagonisti Ricky Memphis e Vanessa Incontrada. Oggi e martedì prossimo (15.30-18) in biblioteca regionale sono previsti i casting: si cercano uomini e donne di età compresa dai 18 ai 60 anni, baristi/bariste e bartender tra i 18 e i 35 anni. Gli interessati dovranno essere muniti di fotocopia dei documenti (carta identità e codice fiscale fronte e retro) sulla quale riportare Cap, proprio recapito telefonico, email personale e un codice Iban personale, che sarà utilizzato per il pagamento delle giornate di lavoro nel caso si venga scelti per le riprese. Non sono ammessi ai provini i dipendenti della pubblica amministrazione.