Truffa, inseguimento e frontale, condanna a 4 anni

Il gup Eugenio Gramola ha condannato a quattro anni di reclusione Giovanni Cena, 25 anni, italiano di etnia sinti, residente a Vinovo (Torino). Era stato arrestato il 30 marzo 2017. Secondo gli inquirenti poco prima, con altri due giovani non identificati, aveva tentato di truffare un'anziana ad Aosta. Quindi era fuggito in auto inseguito dalle forze dell'ordine e, in regione Borgnalle, si era scontrato con un'altra vettura, guidata da una settantaduenne rimasta ferita con una prognosi di 60 giorni.

Infine aveva provato a scappare a piedi ed era stato preso al termine di una caccia all'uomo tra i prati. Le accuse erano di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali (sia all'automobilista sia a uno dei carabinieri che lo aveva fermato), tentata truffa e falso (per la targa contraffatta dell'auto). Il processo si è svolto con il rito abbreviato e l'accusa era rappresentata dal pm Eugenia Menichetti. La sentenza risale ai mesi scorsi ma si è appresa solo oggi.