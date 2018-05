Prende campo ipotesi Lega-autonomisti

Union valdotaine all'opposizione e una maggioranza formata da Lega e da pezzi della galassia autonomista ovvero Uvp, Stella Alpina, Mouv' e Alpe. Per un Governo di 'cambiamento' a trazione leghista. E' l'ipotesi che sta prendendo piede in queste ore nei primi 'pour parler' tra i consiglieri eletti e i referenti politici dopo le Regionali di domenica scorsa.

In questo caso alla guida dell'Esecutivo è probabile che venga destinata Nicoletta Spelgatti, che è stata la seconda più votata in assoluto (dopo l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin nell'Uv). Gli altri assessorati sarebbero divisi tra le forze di maggioranza, che avrebbe un 'forte' asse autonomista. Un simile assetto, inoltre, potrebbe contare su 21 consiglieri su 35, margine che offre garanzie di tenuta.

Nel frattempo l'Union valdotaine, partito di maggioranza relativa, tenterà già dalla prossima settimana di ricomporre il fronte autonomista attraverso un largo giro di consultazioni, partendo dagli autonomisti, alleati ed ex alleati.