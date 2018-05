L.Viérin, no a accordi senza cambiamento

"Non faremo più accordi senza contenuti di cambiamento ben precisi, che dovranno essere chiari, e che ci faranno dire no ad alleanze a tutti i costi.

Anche nel fronte autonomista, che vogliamo sì riunire, ma non senza messaggi ben definiti in tale direzione e attraverso programmi concreti di rilancio". E' quanto dichiara il presidente della Regione Valle d'Aosta, Laurent Viérin, all'indomani delle elezioni regionali (dove è stato rieletto con 2.223 preferenze).

"L'Uvp é nata 5 anni fa per denunciare la degenerazione del sistema - ha aggiunto - ed é stata purtroppo penalizzata, in questa tornata elettorale, anche per essere stata assimilata proprio a chi e a parte di ciò aveva combattuto. E tutto questo per passaggi politici non apprezzati e per aver, ad un certo punto, assunto impegni di governo che avevano il solo obiettivo di garantire la governabilità che non c'era, ma che non siamo stati sufficientemente in grado di spiegare e che sono stati mal digeriti dalla comunità".