Lega, o con noi o affondare con Uv

La Lega "ha un programma serio e una ferma volontà di cambiare le cose in Valle d'Aosta" le altre forze politiche "possono dimostrare di voler cambiare davvero e in questo momento ne hanno l'opportunità, oppure decidere di stare con l'Union valdotaine, ancorarsi alla nave che sta affondando e andare giù tutti". Lo spiega Nicoletta Spelgatti, capolista della Lega in Valle d'Aosta all'indomani del successo alle elezioni regionali.