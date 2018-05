Pastoret, inviteremo Lega a tavolo

Malgrado il veto posto lunedì, anche la Lega verrà inviata al tavolo di consultazione che l'Union Valdotaine aprirà per la formazione del prossimo governo regionale. Lo anticipa Ennio Pastoret: "Siamo il partito di maggioranza relativa e abbiamo questo onere", precisa. Lunedì prossimo l'Uv ha convocato il Conseil féderal per l'analisi dei risultati, poi partiranno le convocazioni.



"La Lega ha posto un veto nei nostri confronti - spiega Pastoret - ma noi chiederemo un incontro anche a loro, gli inviti si accettano o si rifiutano, se sarà un veto ce lo diranno a un tavolo perché per ora ci siamo solo parlati tramite gli organi di informazione".



"Non credo che sia scandaloso - prosegue - conoscere anche il loro punto di vista sui contenuti, indipendentemente dal fatto che poi non si possa trovare una sintesi comune". Agli incontri nella sede unionista saranno invitate tutte le forze elette in Consiglio: "Intendiamo parlare con tutti, facendo un giro di tavolo generale".



Iniziando dalle "forze autonomiste": "partiremo dalle forze con le quali pensiamo di avere maggiori elementi di condivisione, noi guardiamo all'area autonomista che è piuttosto vasta per verificare se ci sono delle possibilità di condivisione dei contenuti, della visione autonomista, poi ci sono gli aspetti dei numeri che sono un passo successivo".