FdI, Lega elemento centrale nuovo Governo

"Questo test elettorale ha sancito in modo evidente il vincitore assoluto che è la Lega di Salvini che ora deve assumere la responsabilità di interpretare questo storico consenso. Se si vuol tenere in debito conto la volontà dei valdostani espressa nelle urne non esistono altre soluzioni che non pongano il vincitore delle elezioni come elemento centrale intorno al quale costruire un governo di reale cambiamento della nostra regione". Così Alberto Zucchi, referente in Valle d'Aosta di Fratelli d'Italia, commenta l'esito delle elezioni regionali.

"Ogni diversa ed altra soluzione - aggiunge - costituirebbe un palese tradimento della volontà popolare". Fratelli d'Italia VdA, che faceva parte della lista Centro Destra Valle d'Aosta, "prende atto del voto espresso dai valdostani e riconosce la sconfitta determinata dal numero di consensi ben al di sotto delle aspettative rapportate al risultato ottenuto con lo stesso simbolo alle ultime elezioni politiche avvenute a marzo".