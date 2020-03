Pablito, alle Maldive sereni con italiani

Ci sono anche Paolo Rossi, campione del mondo di Spagna '82, e la moglie Federica Cappelletti, giornalista perugina, tra coloro che sono appena rientrati dalle Maldive. Appena prima che le autorità locali annunciassero il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia "nell'ambito delle misure adottate per la prevenzione del contagio da Covid-19". "Ma l'atmosfera che si vive lì è assolutamente serena e non si respira certo un clima di diffidenza per chi viene dal nostro Paese" assicurano Rossi e la moglie parlando con l'ANSA.

"Abbiamo anche temuto di rimanere bloccati laggiù - spiega ancora la coppia - anche l'eco di quanto stava accadendo in Italia arrivava appena".

Alle Maldive Paolo Rossi e Federica Cappelletti hanno soggiornato in una struttura italiana insieme alle due figlie.

Sull'atollo hanno quindi rinnovato la loro promessa nuziale con una suggestiva cerimonia sulla spiaggia.