Paola Fioroni,diritto studio anche disabili

"Occorre garantire il diritto allo studio delle persone con disabilità anche nell'emergenza Coronavirus": lo chiede il consigliere regionale della Lega Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa.

"Sono numerose - sostiene l'esponente del carroccio - le associazioni e le famiglie che in Umbria hanno chiesto di vedere garantito il diritto allo studio delle persone con disabilità anche nell'emergenza coronavirus, organizzando un sistema di assistenza domiciliare sostitutivo a quello assicurato nelle scuole, sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. Nelle more che il Governo, con il suo consueto ritardo, adotti misure anche in merito ad una fattispecie di estrema rilevanza come questa, ho chiesto all'assessore Luca Coletto che nell'ambito delle competenze regionali adotti con urgenza un sistema di assistenza domiciliare sostitutivo che consenta agli studenti con disabilità una continuità di sostegno per non perdere l'opportunità formativa e la capacità di apprendimento".