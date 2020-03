Sospesa attività due Dipartimenti Ateneo Perugia

La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha firmato un'ordinanza con ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza coronavirus.

Prevede "l'immediata sospensione precauzionale di tutte le attività didattiche (lezioni, tutorati, esercitazioni in aula e in laboratorio, esami, sedute di laurea) del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali e del Dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università degli studi di Perugia, al fine di favorire lo svolgimento delle operazioni di bonifica e igienizzazione". Saranno valide per dieci giorni a partire dal 4 marzo.

Per gli stessi Dipartimenti l'ordinanza prevede inoltre "la sospensione dei servizi di ricevimento, delle attività di front-office delle segreterie studenti e di ogni manifestazione o iniziativa all'interno degli spazi dipartimentali".