Solo esami urgenti per esterni laboratorio Perugia

Dal 4 marzo il laboratorio centralizzato di patologia clinica dell'ospedale di Perugia farà prelievi per i pazienti esterni "esclusivamente in regime di urgenza". Lo ha reso noto la Direzione del Santa Maria della Misericordia, in base alle disposizioni regionali per il contenimento della diffusione del coronavirus.

I prelievi di routine - spiega l'ospedale in una nota - potranno essere prenotati ai Centri di salute territoriali tramite Cup.

Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale programmata, visite ed esami diagnostici, saranno assicurate le prestazioni urgenti o non differibili.