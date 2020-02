Coletto, Ateneo ha competenze per vaccino

L'Università di Perugia "può sicuramente dare un contributo" per la scoperta di un vaccino in grado di contrastare il nuovo coronavirus. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto a margine di una conferenza stampa nella quale ha fatto il punto sulla situazione in Umbria dopo l'allarme per l'epidemia (che non sta interessando il territorio umbro e più in generale l'Italia).

"Abbiamo laboratori come ematologia, virologia e infettivologia che sono importantissimi, delle eccellenze" ha aggiunto.

"I nostri docenti sono assolutamente all'altezza - ha sottolineato Coletto - e sono certo che si metteranno a fianco delle istituzioni nazionali per poter dare un impulso positivo per la gestione del nuovo vaccino".