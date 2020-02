Nuovi bandi Fondazione Cassa risparmio Perugia

Azioni di welfare a sostegno degli anziani e iniziative per la valorizzazione del patrimonio artistico e la promozione della cultura sono i temi al centro dei due nuovi bandi a tema pubblicati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e inseriti nel programma 2020.

"Per entrambi i bandi - commenta il presidente della Fondazione Giampiero Bianconi - ai fini dell'assegnazione dei contributi la Fondazione privilegerà i progetti ben definiti, che siano in grado di raggiungere anche un elevato livello di sostenibilità nonché la capacità di fare rete, coinvolgendo più realtà del territorio così da favorire il moltiplicarsi delle buone pratiche e di circuiti virtuosi".

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura online disponibile sul sito www.fondazionecrpg.com.