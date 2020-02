In 89 farmacie raccolta Giornata farmaco

Coinvolgerà in Umbria 89 farmacie la Giornata del farmaco in programma dal 4 all'8 febbraio. Sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco che saranno consegnati a 44 enti assistenziali (oltre 1.800 in ambito nazionale) convenzionati con il Banco farmaceutico e che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche.

La lista delle farmacie che aderiscono in Umbria è consultabile sul sito web bancofarmaceutico.org.

Nel 2019 in Umbria sono state raccolte 7.529 confezioni di farmaci, per un valore di 51.521 euro. I farmaci raccolti hanno aiutato 5.833 assistiti.

Secondo i dati di Federfarma, in Umbria l'11% delle famiglie ha limitato il numero di visite e accertamenti per motivi economici.

La Giornata del farmaco si svolge con il patrocinio di Aifa, in collaborazione con Cdo opere sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Assogenerici, Federsalus e BFResearch.

Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell'iniziativa.